19.11.16 - 07:47

Fußballer von Preußen Münster holen zweiten Sieg in Folge

Fans von Fußball-Drittligist Preußen Münster im Kreis Coesfeld können es heute Morgen noch gar nicht so recht glauben: Ihr Team gewinnt tatsächlich mit 4:0 gegen Rot-Weiß Erfurt. Das ist der zweite Sieg in Folge. Seit Monaten gab es sowas nicht mehr. Die Preußen sacken drei Punkte ein und rücken auf den drittletzten Tabellenplatz vor. Trainer Benno Möhlmann spricht von einem "verdienten Sieg". Nächste Woche müssen die nächsten Punkte her - auswärts in Zwickau.