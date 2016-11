19.11.16 - 10:45

Händler im Kreis Coesfeld diskutieren über Ersatz für verkaufsoffene Sonntage

Viele Menschen im Kreis Coesfeld nutzen jetzt am Wochenende ihre Freizeit für ausgiebige Shopping-Touren. Heute am Lichtersamstag in Coesfeld haben die Geschäfte deshalb länger auf als sonst. Das sorgt für volle Geschäfte in der Innenstadt - und könnte bald das einzige besondere Einkaufsvergnügen am Wochenende sein. Gerichte kippen nämlich immer öfter verkaufsoffene Sonntage. Händler im Kreis sind skeptisch ob ein Ersatz durch lange Samstage möglich ist. Verkaufsoffene Sonntage seien für viele Geschäfte der umsatzstärkste Tag des Jahres, sagt der Dülmener Händlersprecher Hugo Schulze-Hobbeling. Das holen offene Geschäfte an Freitag- und Samstagabenden nicht wieder raus. Werner Prause, Sprecher für Handel und Gastronomie in Coesfeld, hofft deshalb, dass der Stadt die verkaufsoffenen Sonntage noch lange erhalten bleiben, denn wenn Samstage an ihre Stelle treten sollten, seien völlig neue Konzepte nötig. Verkaufsoffene Samstagabende wie der Kartoffelsamstag in Herbern müssen interessant sein, sagt Hubert Streyl von Herbern.parat. Sie müssen deshalb Ausnahmen bleiben.