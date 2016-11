19.11.16 - 07:49

Kreistierärzte bedauern Absage von Geflügelschauen im Kreis Coesfeld

Die Vogelgrippe soll sich auf keinen Fall in den Kreis Coesfeld ausbreiten. Der Kreis hat deshalb seine Vorsichtsmaßnahmen verschäft. In allen Städten und Gemeinden außer Olfen und Ascheberg müssen Tierhalter ihr Geflügel in Ställen unterbringen. Und in Billerbeck und Herbern wird es an diesem Wochenende nichts mit den geplanten Geflügel-Schauen. Der Kreis will kein Risiko eingehen, sagt Tierarzt Willfried Hasert. Bei einer Geflügelschau kämen Tiere aus unterschiedlichen Beständen zusammen, außerdem viele Besucher von unterschiedlichen Orten. Da bestehe die Gefahr, den Erreger einzuschleppen. Das Verbot tue dem Veterinäramt leid, sei aber unvermeidlich. Auch die Kreisgeflügelschau am nächsten Wochenende in Coesfeld findet nicht statt.