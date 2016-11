19.11.16 - 10:48

Öffentliche Toiletten im Kreis Coesfeld im Fokus von Städten und Gemeinden

Spätestens in der zweiten Dezemberwoche soll für Rollstuhlfahrer an der Behinderten-Toilette in der Coesfelder Pfauengasse alles besser sein. Die Firma arbeite daran, sagte uns die Stadt zum heutigen Welt-Toilettentag. Und Handwerker kämen gut voran. Bislang kamen Rollifahrer nicht in die Toilette hinein: Die Tür öffnete so umständlich, dass sie sie quasi selbst im Weg sassen. Hier verbessert sich die Situation also – und auch in Lüdinghausen soll sich was tun. Das ist dringend nötig – denn die Klos sind in schlechtem Zustand. Vor allem über die öffentliche Toilette in der Burgstraße regen sich die Menschen auf. Am kommenden Donnerstag berät der Bauauschuss verschiedene Lösungen. Möglich wäre es, die Toilette zu erneuern – oder auf das Modell der „Netten Toilette“ zurückzugreifen. Restaurants, Apotheken, Banken oder Supermärkte signalisieren durch einen Aufkleber an der Schaufensterstraße: Hier dürfen Sie kostenlos auf die Toilette gehen.