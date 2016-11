19.11.16 - 07:48

Positives Fazit zum Abschluss der Dülmener Gesundheitstage

Immer mehr Menschen im Kreis Coesfeld sind über 60. Die Dülmener Gesundheitstage drehen sich deshalb in diesem Jahr um sie. Heute geht die Reihe zu Ende. Und die Familienbildungsstätte zieht eine erste Bilanz: Das Thema sei sehr gut angekommen. Eine knappe Woche lang gab es Sport-Kurse, Entspannungsangebote oder auch eine Ü60-Party. Bei vielen Angeboten gab es mehr Interessenten als Plätze. In den kommenden Tagen setzt sich das Team zusammen um zu besprechen, wie es weitergeht - nach jetzigem Stand spricht nichts gegen eine Neuauflage in zwei Jahren.