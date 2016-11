19.11.16 - 07:51

Raser im Nordkirchener Gewerbegebiet ein Problem

Auf den Straßen im Kreis Coesfeld ärgern wir uns regelmäßig über rasende Autofahrer. Neu ist das Problem im Nordkirchener Gewerbegebiet. Die Aspa-Straße ist seit einigen Wochen Ausweichstrecke für die Baustelle am Kreisverkehr Ermener Straße. Autos wollen sich die Wartezeit an Ampeln sparen - und fahren teils mit rasantem Tempo an Radio-Kiepenkerl-Hörerin Andrea vorbei. Das sei eine Gefahr für Radfahrer und Spaziergänger. Bei Polizei und Gemeinde sind bislang kaum Beschwerden rund um die Baustelle eingegangen. Der Bezirksbeamte der Polizei sei aber regelmäßig in Nordkirchen unterwegs. Und er nehme Hinweise auf gefährliche Stellen in dem Dorf gerne entgegen.