20.11.16 - 09:33

Burg Vischering: Kreis zieht Umbau-Halbzeit-Bilanz

Mit Bohrern, Hammern und Sägen sind Bauarbeiter aktuell auch in der Burg Vischering in Lüdinghausen am Werk. Ein neues modernes Museum soll hier künftig die Vergangenheit lebendig werden lassen. Seit einem Jahr saniert der Kreis die Räume und baut sie um. Heute zieht er eine Halbzeit-Bilanz der Baustelle.

In der alten Gewölbedecke zwischen Keller und Erdgeschoss klafft ein großes Loch. Hierdurch verläuft künftig der Schacht für den geplanten Aufzug. Damit kommen endlich auch Rollstuhlfahrer, ältere Menschen und Eltern mit Kinderwagen bequem von einer Etage zur anderen. Arbeiter haben im Keller außerdem die alten Toiletten rausgerissen. Hier entstehen neue Ausstellungsräume und eine Burgküche. Darin sollen künftig z.B. Kindergeburtstage oder Kochkurse möglich sein. In einem Jahr soll alles fertig sein. Bis dahin trösten sich Besucher mit Ausstellungen in der Vorburg.