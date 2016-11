20.11.16 - 09:32

FDP-Kreischef Henning Höne auf Listenplatz 10

In gut einem halben Jahr machen wir wieder unser Kreuzchen auf dem Wahlzettel. Die Landtagswahlen stehen an. Auf ihrem Landesparteitag in Neuss bereitet sich die FDP an diesem Wochenende darauf vor. FDP-Kreischef Henning Höne aus Coesfeld hat dabei Grund zur Freude: Seine Parteikollegen wählten ihn auf den 10. Platz der Landesliste. Das bedeutet, dass er für den Kreis Coesfeld im Landtag sitzt, sollte die FPD nächstes Jahr wieder die 5-Prozent-Hürde schaffen. Henning Höne will erreichen, dass wieder mehr Landesgeld in den Kreis Coesfeld fließt. Zuletzt habe die Landesregierung immer mehr Gelder ins Ruhrgebiet gepumpt. Dadurch blieben wichtige Projekte bei uns auf der Strecke.