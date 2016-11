20.11.16 - 09:30

Gelb-Schwarz Hohenholte sorgt für große Überraschung

Damit hat in Hohenholte wohl niemand gerechnet. Am Nachmittag spielten die Fußballer von Gelb-Schwarz Hohenholte in der Münster-Kreisliga A gegen den Tabellenführer Wacker Mecklembeck. Und besiegten sie völlig überraschend, aber verdient mit 5:1 nach Hause.