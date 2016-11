20.11.16 - 09:34

Umbau in der Bulderner Kirche gehen in die Verlängerung

So allmählich enden die Sonntagsgottesdienste bei uns im Kreis Coesfeld. Viele Menschen saßen wie gewohnt in den Kirchenbänken. In Buldern mussten die Gottesdienstbesucher heute stattdessen wieder ins Pfarrheim umziehen. Und das obwohl heute eigentlich der erste Gottesdienst in der frisch renovierten Sankt Panktratius-Kirche stattfinden sollte. Die Bauarbeiter sind aber einfach noch nicht fertig. Die Gemeinde findet das aber nicht weiter schlimm. Aktuell liefern sich Hubsteiger in der Kirche ein kleines Maschinen-Ballett... Es geht auf und ab. Arbeiter streichen die Kirche an. Die Gemeinde hat kurzfristig genug Spenden zusammenbekommen um sich das frische Weiß leisten zu können. Parallel geht es auch am Boden noch weiter. Arbeiter verlegen eine Fußbodenheizung und darüber die Holzbohlen. Außerdem legen Elektriker Leitungen für die neue Beleuchtung der Kirche. Neues Ziel: Heiligabend will die Gemeinde wieder in ihrer Kirche feiern.