21.11.16 - 18:37

Feuerwehr rückte zu Bränden in Olfen und Senden aus

Die Feuerwehr blickt auf einen stressigen Nachmittag zurück. In einer Lackierei im Olfener Gewerbegebeit rückten Feuerwehrleute aus Olfen udn Vinnum zu einem Kaminbrand aus. Die Kollegen aus Lüdinghausen unterstützen sie mit der Drehleiter. Menschen wurden nicht verletzt. Und - in Senden rückte die Feuerwehr zu einem Autobrand auf dem Parkplatz des Discounters K&K an der Münsterstraße aus. Kunden griffen beherzt zum Feuerlöscher und erstickten die Flammen, ehe das Feuer schlimmeres anrichtete. Der Fahrer kam vorsorglich ins Krankenhaus. In beiden Fällen prüft die Polizei, ob technische Defekte Ursache für die Brände waren.