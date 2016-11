21.11.16 - 15:35

Gelsenwasser-Mitarbeiter schließen in Senden Heizungen wieder an

Fällt die Heizung jetzt im Winter plötzlich aus - ist das richtig ärgerlich! In einigen Häusern in Senden ist die Heizung heute Nachmittag kalt - der Versorger Gelsenwasser musste heute Vormittag eine Gasleitung in der Straße „Schliekhege“ kurzfristig außer Betrieb nehmen – Grund waren Arbeiten. 500 Häuser unter anderem in der Jessener Straße, im Trakehner Weg und im Mühlenfeld sind davon betroffen. Die Arbeiten sind abgeschlossen. Mitarbeiter des Versorgers Gelsenwasser gehen bis in den Nachmittag hinein von Haustür zu Haustür, um die Heizungen wieder in Betrieb zu nehmen. Sie haben einen Ausweis dabei. Sind Sie unsicher, rufen Sie beim Versorger an: 02591-240.