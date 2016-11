21.11.16 - 18:41

Längerer Öl-Einsatz von der Ausfahrt der A 43 in Senden

Eine Ölspur sorgte heute Nachmittag von der Ausfahrt der A 43 in Senden bis zur B 235 für Probleme auf Ihrem Weg nach Hause. Die Feuerwehr streute die Spur seit dem Start des feierabendverkehrs ab. Das ganze entwickelte sich jedoch schwieriger – eine Spezialfirma rückte an und reinigte die Fahrbahn. Den Verursacher der Ölspur hat die Polizei übrigens schon – der Autofahrer steht auf dem Pendlerparkplatz an der B 235. Er hatte vermutlich selbst bemerkt, dass sein Auto Öl verlor.