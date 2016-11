21.11.16 - 15:38

Maßnahmen-Katalog soll Landwirtschaft im Kreis fit in die Zukunft führen

Landwirte im Kreis Coesfeld und dem Münsterland packen sich am eigenen Kragen – und wollen Probleme in ihrer Arbeit angehen und ausräumen. Einzelne Punkte dabei haben sie heute vorgestellt. Michael Uckelmann aus Hiddingsel vom landwirtachaftlichen Kreisverband gehört zu der Projekt-Gruppe, die den Katalog mit erarbeitet hat. Kriker ärgern sich zum Beispiel über das Schwänzchen-Kürzen bei Ferkeln – das soll es künftig nicht mehr geben. An Feldrändern sollen Blumen für mehr Insekten sorgen und bei der Gülle sollen Landwirte auch vorsichtiger vorgehen, um das Grundwasser zu schonen. Die Landwirte haben sich ein Zeit-Fenster bis 2030 gesetzt - hört sich lange an, es brauche aber Zeit, um die einzelnen Punkte zu verwirklichen. Um dem Höfesterben gegenzusteuern, plant der Landwirtschaftsverband ein Nachfolger-Programm. Das sieht nicht schlecht aus für den Kreis Coesfeld: Hier seien die Zahlen der Auszubildenden noch recht stabil.