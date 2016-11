21.11.16 - 15:41

Schon wieder Einbruch in das Heriburg-Gymnasium in Coesfeld

Lehrer und Schüler des Heriburg-Gymnasiums in Coesfeld fassen es heute Nachmittag noch immer nicht: Schon wieder sind Einbrecher in die Schule eingestiegen – zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen. Die Unbekannten brachen gezielt das Zimmer des Schulleiters auf, verwüsteten es und brachen den Tresor aus der Wand. Alles richtig ärgerlich! Mit dem Tresor ist Schul-Geld weg, aus Unbekannte haben wichtige Bankkarten und ein Siegel mitgenommen. Zu den Spuren des ersten Einbruchs sind jetzt die Spuren des zweiten dazugekommen.

In den vergangenen Wochen häuften sich die Fälle. Unter anderem waren die Liebfrauenschule und die Grundschule in Lette betroffen. Die Polizei geht davon aus, dass die Taten zusammenhängen. Auch der jüngste Einbruch im Heriburg gehört wahrscheinlich zu der Serie. Genau prüft die Polizei das jetzt noch.