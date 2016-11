21.11.16 - 12:45

Schwerpunktkontrollen auf der A 1

Die Polizei versucht mit Schwerpunkt-Kontrollen die Unfallzahlen auf unseren Autobahnen senken. Heute startet sie eine neue Aktion auf der A 1 durch den Kreis Coesfeld. Bis Mitte Dezember kontrolliert sie zwischen Hamm-Bockum/Werne und Osnabrück verstärkt. Dabei hat sie unter anderem Handysünder im Blick. Telefonieren am Steuer ist nur ein Problem. Oft lassen sich die Fahrer auch von eingehenden Kurznachrichten ablenken oder tippen selber Nachrichten in ihr Smartphone. Außerdem nimmt die Polizei Raser und Drängler in den Blick. Ein zu geringer Sicherheitsabstand ist oft der Grund für Auffahrunfälle. Bei Lastwagenfahrern achtet die Polizei zusätzlich auf Lenk- und Ruhezeiten. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Tendenz bei den Unfallzahlen auf der A 1 in diesem Jahr leicht sinkend. Gleich geblieben ist der hohe Anteil von Schwerverletzten bei Unfällen.