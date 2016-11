21.11.16 - 15:33

Sporthalle in der Roruper Grundschule ab Donnerstag wieder beheizt

Sportler müssen zur Zeit mächtig schwitzen und sich warmhalten, um in der Sporthalle in der Roruper Grundschule nicht zu frieren. Immerhin: Am Donnerstag soll die Halle wieder normal geheizt sein. Verspricht die Stadt heute Nachmittag. Ein neuer Heizkessel ist bestellt und angekommen. Morgen bauen ihn die Experten ein, übermorgen schließen sie ihn an – und dann sollte alles wieder glatt gehen. Der alte Heizkessel war Anfang des Monats kaputtgegangen - die Sporthalle kühlte aus. Das führte zu Problemen für einige Vereine.