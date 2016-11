21.11.16 - 06:41

Stadtstannenweg in Lüdinghausen für zwei Wochen gesperrt

In Lüdinghausen hatten sich zuletzt Anwohner der Bauerschaft Berenbrock über Umwege für Schulbusse geärgert. Die Schulbus-Fahrer wussten nicht wohin. Sie hatten zu spät von einer Baustelle erfahren. Bei Arbeiten im Stadtstannenweg soll es ab heute besser laufen. Der Versorger Gelsenwasser verlängert eine Wasserleitung in Richtung einiger Bauernhöfe. Dafür ist der Stadtstannenweg ab heute voraussichtlich zwei Wochen gesperrt. Die Stadt leitet die Schulbusse um. Es gibt eine Ersatzhaltestelle an der Ascheberger Straße, am Übergang zum Möbelhaus.