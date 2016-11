21.11.16 - 17:26

Suche nach einem Standort für Gesamtschule Olfen/Datteln

Seit einigen Jahren arbeiten Städte und Gemeinden im Kreis an neuen Schulkonzepten. In Olfen und Datteln sollen Kinder und Jugendliche künftig auf eine gemeinsame Gesamtschule gehen. Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich gerade damit den Plan mit Leben zu füllen. Das heißt, einen Standort festzulegen und Schulprofile aufzustellen. In Olfen beschäftigt sich der Schulausschuss am Mittwoch in einer Woche damit. Klar ist: Im Frühjahr soll das Konzept stehen – dann entscheidet sich, ob das Projekt sinnvoll ist. Mit neuen Schulmodellen versuchen Städte und Gemeinden den sinkenden Schülerzahlen gegenzusteuern.