21.11.16 - 12:41

Vermisste Billerbeckerin gefunden

Der vermissten Billerbeckerin geht es gut. Sie ist nach einwöchiger Suche wieder aufgetaucht. Heute Vormittag kam die gute Nachricht von der Polizei. Viele Menschen im Kreis Coesfeld freuen sich mit der Familie der Billerbeckerin. Sie mit ihr um die 20-jährige und nach ihr Ausschau gehalten. Die junge Frau war heute vor einer Woche verschwunden. Die Familie schlug sofort Alarm, denn die Billerbeckerin hat Probleme sich alleine zurecht zu finden. Jetzt hat die Polizei sie bei einem Bekannten in Münster aufgespürt. Zu Beginn der Suche hatte die Polizei das Handy der Billerbeckerin in Münster geortet. Danach war es ausgeschalten. Trotzdem hatte die Polizei durch die Handyortung einen Anhaltspunkt, in welcher Gegend sich die Billerbeckerin aufhalten könnte. Weitere Ermittlungen führten sie schließlich zu dem Bekannten.