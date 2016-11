22.11.16 - 12:42

A 31 in Richtung Norden gesperrt: Schwerer Unfall bei Gescher/Coesfeld

Die A 31 ist in Richtung Norden zwischen Gescher/Coesfeld und Legden/Ahaus weiter gesperrt. Die Aufräumarbeiten nach einem schweren Unfall sind in vollem Gang. Ein Taxibus war am späten Vormittag auf einen Absperrwagen der Straßenmeisterei aufgefahren. Der Taxibus überschlug sich mehrfach. Der Fahrer wurde eingeklemmt. Er ist schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Autobahn. Fahrgäste saßen nicht im Taxibus. Ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei steht unter Schock.