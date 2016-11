22.11.16 - 14:33

A 31 zwischen Gescher/Coesfeld und Legden/Ahaus wieder frei!

Bis weit in den Mittag hinwein war die Autobahn 31 zwischen Gescher/Coesfeld und Legden/Ahaus gesperrt. Die Polizei macht sich jetzt daran, die Ursache des schweren Unfalls am späten Vormittag in dem Bereich zu klären. Es ware wirklich dramatisch! Ein Taxibus war mit voller Wucht auf einen Absperrwagen der Straßenmeisterei aufgefahren. Der Taxibus schleuderte in die Luft und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer wurde eingeklemmt – und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ins Krankenhaus. Der Taxibus war leer – also ohne Fahrgäste. Für mehrere Stunden war der Abschnitt auf der A 31 zwischen Gescher/Coesfeld und Legden/Ahaus gesperrt.