22.11.16 - 16:41

Architekt hat passendes Konzept für das Sandsteinmuseum in Havixbeck erarbeitet

Das Sandstein-Museum in Havixbeck lockt jedes Jahr viele Menschen an – doch es ist in die Jahre gekommen. Hier muss etwas passieren, damit es bei hohen Besucherzahlen bleibt. Die Gemeinde hat jetzt das Sieger-Konzept eines Architekten-Wettbewerbs vorgestellt. Es sieht ein neues Gebäude mit einem Flachdach vor – ganz zurückhaltend gestaltet, um dem geschichtsträchigen Haupthaus und der Scheune nicht den Glanz zu nehmen. In dieses Gebäude soll ein Cafe, der Museumsshop und eine Werkstatt einziehen. Ab Nikolaus haben Havixbecker die Möglichkeit, sich alle Architekten-Konzepte am Sandstein-Museum anzuschauen. Parallel bereitet die Gemeinde den Antrag für Fördergeld aus dem Topf des Entwicklungsprogramms 2016 vor. Mit den ersten Arbeiten am Sandsteinmuseum will die Gemeinde schon im kommenden Jahr beginnen.