22.11.16 - 16:37

Bislang kein freies W-Lan in der Nordkirchener Ortsmitte

An vielen Orten im Kreis Coesfeld sind Sie mit Ihrem Handy schon in freien, drahtlosen Netzwerke unterwegs. Eine klasse Sache vor allem für Kurzurlauber, die sich so mal eben über Burgen, Schlösser oder über die richtigen Fahrradroute im Internet informieren wollen. Sie schonen so ihr eigenes Datemvolumen. In Nordkirchen gibt es einen kleinen Rückschlag – viele Händler haben sich gegen ein freies W-Lan in der Ortsmitte entschieden. Das ist das Ergebnis eines aktuellen Treffens mit dem Wirtschaftsförderer der Gemeinde. Das Angebot eines Anbieters passte nicht. Das Projekt liegt jetzt erst einmal auf Eis. Ganz gestorben ist es noch nicht – die Gemeinde denkt über Lösungen nach, um das Projekt doch noch zu verwirklichen.