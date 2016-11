22.11.16 - 16:38

Datenschutzbeauftragte zu Videokameras an Schulen im Kreis

Schützen Videokameras an Schulen vor Vandalen und Einbrechern? Fragen sich viele Menschen im Kreis Coesfeld nach der Einbruch-Serie in Coesfelder Schulen. Städte und Gemeinden verweisen dabei immer wieder auf Probleme durch den Datenschutz. Aber diese Hürden sind zu überwinden, sagt Lehrerin Beatrix Kohl-Respondek an der Grundschule in Lette – sie ist die Datenschutzbeauftragte für Schulen im Kreis Coesfeld. Ein guter Grund für Kameras sind beispielsweise hohe Schäden durch Vandalen. Der Aufwand für Kameras ist hoch. Während der Schulzeit ist Filmen verboten, an Eltern-Abenden – und es kommt auch darauf an, wo die Schule angesiedelt ist. An belebten Orten ist das Filmen ebenfalls ein Problem. Das muss alles genau geprüft werden - ein langwieriger und aufwändiger prozess. An der Ostwallschule in Lüpdinghausen klappt es mit dem Filmen – ebenso an der Peter Pan-Schule in Dülmen. Übermorgen beschäftigt sich der Coesfelder Hauptausschuss mit Überwachungs-Kameras.