22.11.16 - 06:32

Infonachmittag zu Kita-Plänen neben Maria-Frieden-Schule in Coesfeld

Viele Coesfelder haben hier als Kind noch an den Bundesjugendspielen teilgenommen. Künftig soll auf den grünen Rasenflächen neben der Maria-Frieden-Schule eine neue Kindertagesstätte stehen. Die Pläne hierfür stellt die Stadt heute den Anwohnern bei einem Ortstermin vor. Sie sind umstritten.

Mit der neuen Kita an der Ecke zum Kalksbeckerweg könnte der morgendliche Verkehr deutlich zunehmen, befürchten Anwohner und Grundschuleltern. Das könnte schnell gefährlich werden. Die Stadt hat das Thema inzwischen untersucht und unter anderem den Verkehr zu den Hol- und Bringzeiten an einer ähnlich großen Kita gezählt. Die Ergebnisse will sie den Eltern heute Nachmittag vorstellen. Zunächst treffen sich alle Beteiligten am Bauplatz, an der Grundschule. Gegen 16 Uhr gibt es dann einen Infonachmittag zu dem Thema in der Kreuzschule Am Wietkamp.