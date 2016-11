22.11.16 - 18:35

Pläne für A1-Ausbau bei Ascheberg gehen in die nächste Runde

Sie sind jetzt in Ihrem Feierabend froh, wenn Sie zuhause ankommen - und das möglichst staufrei. Auf der A 1 bei Ascheberg sollen zusätzliche Spuren die Staugefahr verringern. Für die Anwohner entlang der Autobahn bedeuten die Pläne allerdings mehr Lärm. Der Bauausschuss sucht heute Abend nach Lösungen - Ergebnisse einer Bürgerversamlung fließen ganz frisch mit ein.

Ein Anwohner befürchtet künftig direkt auf die breitere Autobahn zu gucken. In Höhe seines Hauses ist eine Nothaltebucht an der Autobahn vorgesehen. Büsche und Bäume als Sichtschutz sind an dieser Stelle deshalb nicht möglich. Der Anwohner wünscht sich, dass die Planer die Nothaltebucht ein paar hundert Meter verschieben. Das will die Gemeinde zusammen mit anderen Punkten in ihrer Stellungnahme weiter leiten. Darin fordert sie unter anderem auf der gesamten Ausbau-Strecke Flüsterasphalt - nicht nur im Bereich Davensberg - wie im Moment vorgesehen. Und beim Brückenbau sollten die Planer Leerrohre für schnelles Internet über Glasfaser mitverlegen. Frühstens in fünf Jahren geht es mit dem Ausbau der A 1 bei Ascheberg weiter.