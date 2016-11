22.11.16 - 06:35

Politiker in Coesfeld denken über Videoüberwachung an Schulen nach

Sechs Mal sind Einbrecher in den vergangen Wochen in Coesfelder Schulen eingebrochen. Das Heriburg Gymnasium traf es sogar zwei Mal. Das bringt die Diskussion um eine mögliche Video-Überwachung jetzt in Schwung.

Die Stadt lehnt Videokameras an Schulen bislang aus Datenschutzgründen ab. Die Parteien wollen nach den jüngsten Einbrüchen allerdings noch einmal genau prüfen unter welchen Bedingungen Kameras zulässig wären. Die Fraktion von Pro Coesfeld könnte sich vorstellen, Kameras nach Unterrichtsschluss laufen zu lassen. Ähnlich sieht das die SPD. Videokameras könnten abschrecken, sagt die CDU. Sie will aber ersteinmal klären, ob die rechtlichen Vorraussetzungen überhaupt erfüllt sind. Übermorgen soll die Polizei die Situation im Hauptausschuss einschätzen. Ursprünglich war der Anlass die Diskussion um mögliche Videokameras an Fahrradständern an Schulen und am Bahnhof. Zu dem Problem der Fahrrad-Diebstähle kommen jetzt noch die Schuleinbrüche dazu. An einigen Schulen im Kreis, wie an der Hauptschule in Herbern und der Ostwallschule in Lüdinghausen, filmen Kameras schon nach Unterrischtsschluss. Bislang funktioniert das gut.