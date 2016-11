22.11.16 - 16:44

Raubüberfall auf Lieferanten des K&K-Marktes in Senden

Zwei Männer, die heute Morgen gegen halb sieben in Senden einen Lieferanten des K&K-Marktes überfallen haben, sind noch immer auf der Flucht. Die Polizei hofft, dass heute Nachmittag noch wichtige Hinweise eingehen – vielleicht hat jemand heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit etwas beobachtet. Der Lieferant steht noch immer unter Schock – wer rechnet schon mit soetwas... Die beiden Männer hatten ihn heute Morgen an dem Supermarkt am Grete-Schött-Ring abgepasst. Als er aus dem Markt kam, sprühten sie ihm Reizgas in die Augen, schlugen ihn nieder und flüchteten mit einer Geldkassette. Die Unbekannten rannten zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der Lieferant kam vorsorglich ins Krankenhaus – ist aber mittlerweile wieder entlassen. Täterbeschreibung: 1) Südländer, ca. 175cm groß, Dreitagebart, schwarzer Kapuzenpullover mit brauner Kapuze 2) Südländer, ca. 170-175cm groß, vermutlich graue Jogginghose Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen entgegen, Tel.: 02591/7930.