22.11.16 - 18:34

Straßenplaner in Coesfeld stellen Lösungen für sichereren Verkehr an neuer KiTa am Kalksbecker Weg vor

Coesfeld verjüngt sich durch mehr Kinder – zusätzliche Kindergarten-Plätze sind nötig. Heute Nachmittag haben sich rund 50 Nachbarn, Eltern und Anwohner auf dem Gelände der Maria-Frieden Grundschule am Kalksbecker Weg getroffen, um über die Pläne zu sprechen. Große Sorge der Eltern ist der Verkehr, der durch eine neue KiTa hier noch zunimmt. Und so stellen die Planer es sich vor: Am KiTa-Haupteingang ist ein Parkplatz geplant, auf den Eltern fahren, ihre Kinder abliefern und in einer Schleife zurück auf den Kalksbecker Weg kommen. Erzieher und Mitarbeiter der KiTa dürfen auf dem Lehrerparkplatz parken. Das entzerrt den Verkehr. Straßen-Experten schauen sich jetzt noch einmal den Kalksbecker Weg hier an und denken über Lösungen nach, um ihn sicherer für die Kinder zu machen. In ein einhalb Jahren soll der Kindergarten einzugsfertig sein.