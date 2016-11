22.11.16 - 06:29

Tafel-Behälter als Mülleimer missbaucht

Viele Helfer der Tafeln im Kreis Coesfeld sind an der Belastungsgrenze. Sie versorgen so viele Menschen mit Lebensmitteln wie nie zuvor. Da ärgert die Dülmener Tafel dieser Trend ganz besonders: Behälter für Lebensmittelspenden werden zunehmend als Mülleimer missbraucht. Statt Pakete mit Zucker, Mehl oder Nudeln landet in letzter Zeit Müll in den Eimern. Und das, obwohl große Schilder daran hängen. Sie fordern Supermarktkunden auf, einen Artikel mehr zu kaufen und zu spenden. Dort Müll hineinzutun sei unappetitlich. Ein Fahrer hat Ende Oktober sogar einen stinkenden Sack mit gebrauchten Windeln herausgefischt. So geht das nicht weiter, sagt die Dülmener Tafel. Sie will nach und nach alle Behälter mit einem Deckel ausstatten. An ersten Behältern ist das schon geschehen. Und siehe da: Kein Müll landet mehr drin.