22.11.16 - 16:43

Trompeten-Räuber von Coesfeld auf der Flucht

Die Polizei sucht weiter nach zwei Männern, die einen Coesfelder am Gerichtsring überfallen haben. Die beiden sprachen den Coesfelder an und entrissen ihm seinen Instrumentenkoffer. Mit einer Trompete im Wert von fast 2000 Euro flüchteten sie. Sie rannten über den Gerichtswall in Richtung Kupferpassage. Das ganze passierte bereits am Sonntag Abend. Weder gibt es bislang eine Spur von den Männern – noch ist die wertvolle Trompete wieder aufgetaucht. Klar ist lediglich, dass einer der Männer einen dunklen Kapuzenpulle in eine Jogginghose trug.