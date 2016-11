23.11.16 - 06:49

Ampel an Kreuzung Hohe Lucht wird heute Mittag ausgeschaltet

Seit 5 Jahren sorgen Ampeln an der Kreuzung Hohe Lucht zwischen Ascheberg und Lüdinghausen für mehr Sicherheit. Davor gab es an der Kreuzung häufig Unfälle. Heute Mittag muss das erstmals seit langem wieder ohne Ampeln klappen. Wichtige Arbeiten stehen an.

Äste drohen auf eine Stromleitung zu stürzen. Vermutlich haben sie sich durch die kräftigen Windböen am vergangenen Wochenende gelockert. Arbeiter sägen die Wackelkandidaten ab. Die Stromleitung muss währenddessen vom Netz. Dann haben auch die Ampeln keinen Saft. Morgens und abends im Berufsverkehr ist zu viel los an der Kreuzung. Es wäre zu riskant, die Ampeln in dieser Zeit abzuschalten. Der Stromversorger RWE und der Landesbetrieb Straßenbau haben sich deshalb die ruhigere Mittagszeit für die Arbeiten ausgeguckt. Gegen 13:45 Uhr rücken die Säge-Trupps an. Gegen 14:45 Uhr sollen sie fertig sein. Dann wären die Ampeln pünktlich zum Feierabendverkehr wieder scharf geschaltet.