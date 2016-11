23.11.16 - 16:35

Billerbecker Freibad soll künftig attraktiver für Kinder sein

Freibäder im Kreis Coesfeld schlummern schon lange in ihrer wohlverdienten Winterpause - Städte und Gemeinden machen sich jetzt bereits Gedanken über die nächste Saison. In Billerbeck soll der Kinderbereich attraktiver sein - vor allem etwas ältere Kinder sollen mehr davon haben. Wie was passieren soll - das ist die große Frage. Die Stadt holt jetzt ein Fachbüro ins Boot - es soll mal Ideen entwickeln. Möglich wäre es beispielsweise, das Kleinkinderbecken zu erweitern. Im kommenden Jahr schaut die Stadt dann, was machbar und bezahlbar ist. Klar ist jetzt schon: Der Förderverein will das Projekt mit 30 Tausend Euro unterstützen. In ein einhalb Jahren soll im Kinderbereich etwas passieren.