23.11.16 - 16:42

Bleibt der Berkelquell-Teich in Billerbeck doch erhalten?

Das beschäftigt Sie in Billerbeck in diesen Tagen - viele Menschen hoffen, dass der Berkelquell-Teich erhalten bleibt. Und jetzt gibt es einen Hoffnungsschimmer: Die Politik will noch einmal über die Zukunft des Teichs sprechen. Bis dahin ruhen die Pläne, den Teich leer laufen zu lassen. Radio Kiepenkerl-Hörer Udo Wirth beobachtet täglich Vögel an dem Teich. Er freut sich über die aktuelle Wende - der Berkelquell-Teich sei ein schönes Naturreservat. Zudem seien bislang keine Lösungen für die Probleme gesucht worden. Dünger von den Feldern sorgt für hohe Nitratwerte im Wasser - das lässt Algen wuchern und verwandelt den Teich im Sommer in einen stinkenden Tümpel. Die Politik hatte deshalb vor gut einem Monat entschieden ihn leer laufen zu lassen.