23.11.16 - 06:41

Drei Jugendliche wegen versuchten Mordes vor Landgericht Münster angeklagt

Angler wollen am Kanal in Lüdinghausen fischen und finden einen schwerstverletzten 18-jährigen. Später nimmt die Polizei eine junge Frau und zwei junge Männer aus Ascheberg, Nordkirchen und Lünen fest. Sie sollen versucht haben, den 18 jährigen zu ermorden. Das war vor einem halben Jahr. Um neun Uhr steht das Trio vor dem Landgericht Münster.

Das Motiv: Rache. Die junge Frau soll den 18-jährigen in das Waldstück in der Nähe des Kanals gelockt haben, um ihn für eine angebliche Vergewaltigung zu bestrafen und zu töten. Diesen gemeinen gemeinsamen Plan sollen die drei zuvor ausgeheckt haben: Zuerst das Versprechen von Zärtlichkeiten, auf ein verabredetes Zeichen kommen die anderen hinzu. Ziel sei es gewesen, das Opfer bis zu seinem Tod zu quälen und zu erniedrigen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich die Tortur über Stunden hingezogen hat. Unter anderem sollen die drei Angeklagten versucht haben den 18-jährigen mit Kabelbindern zu erwürgen. Weil sich Menschen näherten, flüchteten die drei. Das rettete dem 18-jährigen vermutlich das Leben. Über ein Urteil wollen die Richter am Landgericht kurz vor Weihnachten entscheiden.