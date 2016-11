23.11.16 - 16:46

Erster Prozesstag zu versuchtem Mord in Lüdinghausen endet mit Geständnissen

Heute Nachmittag ist der erste Prozesstag um versuchten Mord in Lüdinghausen vor dem Landgericht Münster zu Ende gegangen. Angeklagt sind zwei junge Männer und eine junge Frau aus Ascheberg, Nordkirchen und Lünen. Sie sollen einen 18-jährigen am Kanal in Lüdinghausen fast zu Tode gefoltert haben - Grund soll Rache wegen einer angeblichen Vergewaltigung gewesen sein. Vor Gericht hat die angeklagte junge Frau heute zugegeben, dass es niemals zu einer Vergewaltigung gekommen sei. Die beiden angeklagten Männer gestanden, das Opfer gefoltert zu haben - aus Freundschaft zur Angeklagten. Weil sich Menschen näherten, sollen die Angeklagten geflüchtet sein. Über ein Urteil wollen die Richter noch vor Weihnachten entscheiden.