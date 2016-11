23.11.16 - 06:39

Fahrradkontrollaktion der Polizei startet

Fahrradfahrer sind im Dunkeln oft kaum zu erkennen. Umso wichtiger ist es, dass das Licht funktioniert. Die Polizei kontrolliert ab heute entlang der Schulwege im Kreis. Sie fischt Radler mit kaputtem Licht raus und spricht mit ihnen über die Risiken. Die Aktion startet heute morgen unter anderem in Lüdinghausen an der Kreuzung Tüllinghofer Straße/Wolfsberger Straße am Finanzamt. Ein Polizist hält Ausschau nach Rädern ohne Licht und gibt seinem Kollegen dann ein Zeichen. Der schwenkt die Kelle und winkt Radler raus. Es gibt heute in der Regel keine Strafe, sondern einen Gutschein. Damit können Schüler ihr Rad in Fahrradwerkstätten reparieren lassen. Sie zahlen nur den Arbeitslohn, das Material geht aufs Haus.