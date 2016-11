23.11.16 - 16:36

Flüchtlings-Unterkunft am Gausepatt in Dülmen bleibt vorerst erhalten

Weniger Flüchtlinge kommen seit einigen Monaten im Kreis Coesfeld an - Unterkünfte sind teilweise leer. In Dülmen ist die Unterkunft im Gewerbegebiet am Gausepatt verwaist. Jetzt steht fest: Die Stadt hält an der Unterkunft dennoch fest. Möglicherweise ist der Platz im kommenden Jahr wieder nötig. Dass Dülmen im Moment so wenige neue Flüchtlinge zugewiesen bekommt, liege unter anderem an der Notunterkunft des Landes am Osthoff. Sie schließt zum Jahresende. Dann dürfte die Stadt wieder mehr Flüchtlinge zugeteilt bekommen - für die sie Unterkünfte braucht.