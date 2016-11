23.11.16 - 16:39

Olfener sorgen sich vor Lärm von der neuen Skateanlage - Stadt schafft Abhilfe

Kurze Wege sollen Jugendliche in Olfen künftig zum Skaten haben – die Stadt plant eine Anlage auf der „Alten Fahrt“. Sie soll da entstehen, wo jetzt noch der Bolzplatz ist. Gut 100 Olfener – ein Großteil Nachbarn haben sich jetzt über Einzelheiten informiert. Sie haben ihren Sorgen Luft gemacht. Jubelnde oder schreiende Jugendliche, Geräusche von Rollen und Brettern – das kann laut sein und Nachbarn nerven, die gerade zum Beispiel gemütlich im Garten sitzen. Eigentlich hatte ein Gutachter zuvor untersucht, dass sich Lärm von der neuen Skateanlage in Grenzen hält. Aber die Stadt will dennoch handeln – Lärmschutzwälle sollen Geräusche von der künftigen Skateanlage dämpfen. Eine andere Sorge der Anwohner: Die neue Skateanlage dürfe sich nicht zu einem wilden Treffpunkt von Jugendlichen entwickeln, die Müll hinterlassen oder sonstigen Unfug treiben. Das passiert nicht, sagt die Stadt – denn von Anfang an sind hier Jugendarbeiter unterwegs. Jugendliche und Jugendarbeiter haben bei den Gesprächen für die neue Anlage mit am Tisch gesessen. Im Januar soll die Politik den Plan absegnen – im Laufe des kommenden Jahres soll der Bau der Skateanlage dann starten.