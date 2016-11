24.11.16 - 18:59

Abfahrt Dülmen-Nord von der A 43 im Feierabendverkehr gesperrt

Sie kommen jetzt in Ihrem Feierabend wieder auf kurzem Weg in Dümen von der Autobahn 43 von Münster. Die Abfahrt Dülmen-Nord ist wieder frei. Ein Unfall mit einem Motorradfahrer hatte hier heute Nachmittag für Probleme gesorgt. Die Abfahrt war für gut ein einhalb Stunden gesperrt. Autofahrer mussten eine Ausfahrt weiter - in Dülmen von der A 43 fahren. Ein Rettungswagen hat den verletzten Motorradfahrer in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat Spuren gesichert und ermittelt jetzt die genaue Unfall-Ursache.