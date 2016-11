24.11.16 - 18:42

Ausbau des Alten Postweges in Olfen beginnt am Montag

Der Ausbau des Alten Postweges in Olfen hatte sich wegen des vergangenen Schmuddelwetters verzögert – jetzt soll es aber losgehen. Heute Nachmittag hat die Stadt mit der Baufirma einen neuen Termin abgemacht. Am Montag Morgen starten die Arbeiten – und dabei bleibt es auch, das Wetter soll ja mitspielen. So sieht das aus: Arbeiter asphaltieren den Alten Postweg zwischen Olfen und Hullern – bislang ist er ja nur eine Schotterpiste. Fahrradfahrer haben es her künftig also viel bequemer. Der Alte Postweg ist übrigens Teil des überregionalen Steverauen-Radweges. Die Ausbau-Arbeiten dauern bis Ende des Jahres – da sind wir wieder beim Wetter, wenn es denn mitspielt. Fahrradfahrer fahren solange einen Umweg.