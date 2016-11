24.11.16 - 18:45

Dülmener Winter ist eröffnet!

Auf der Eisbahn auf dem Marktplatz in Dülmen ist jetzt, am frühen Abend eine Menge los. Familien haben dem Startschuss des Dülmener Winters, der größte Freiluftveranstaltung zu dieser Jahreszeit im Kreis Coesfeld heute Nachmittag entgegengefiebert. Kinder drehen ihre Runden auf dem Eis und Eltern wärmen sich bei einem Glühwein auf. Für alle spannend ist die neue große Rodelhütte auf dem Marktplatz. Das weckt die Vorfreude und die Stimmung auf den Weihnachtsmarkt, der heute in einer Woche startet.