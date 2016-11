24.11.16 - 06:36

Dülmener Winter legt los

Seit einigen Tagen verdunkelt eine riesige Rodelhütte das Dülmener Rathaus. Heute startet der Dülmener Winter und die Rodelhütte ist das neue Highlight in diesem Jahr. Eine mehrgeschossige Holzhütte mit Bar, Tanzfläche Bänken und Tischen. Direkt daneben laufen heute Morgen noch die letzten Vorbereitungen an der kreisweit einzigen Eisbahn. Am Schlittschuhverleih kehrt langsam Leben ein. Die Kufen der Schlittschuhe sind bereits geschliffen. Die letzten Schnürrsenkel müssen die Helfer vom TV Dülmen heute aber noch entknoten. Über 200 Paar Schnlittschuhe sollen bis heute Abend zur Eröffnung des Dülmener Winters einsatzbereit auf die Besucher der Eisbahn warten. Gleichzeitig sitzen die Helfer über Plakaten und Hinweiszetteln. Rauchen verboten, keine Glasflasen auf der Eisbahn, für Garderode keine Haftung und mit denselben Filzstiften schreiben sie auch gleich die Öffnungszeiten der Eisbahn auf einen Aushang. Der Dülmener Winter startet heute offiziell um 17:00 Uhr. Eröffnet von der Bürgermeisterin und Andreas Kramer aus dem Morgenteam. Erst danach macht dann auch die Eisbahn auf.