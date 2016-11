24.11.16 - 13:01

Ende der Eiszeit in Roruper Sporthalle

Sportler holen sich in der Halle der Roruper Grundschule nicht länger einen Schnupfen. Ein neuer Heizkessel ersetzt den alten kaputten. Heute sollte es in der Sporthalle wieder angenehm warm sein. Anfang des Monats war der alte Heizkessel ausgefallen. Es herrschte Eiszeit in der Halle. Einige Sportler trainierten sich warm, einigen war es aber einfach zu kalt. Das war zum Beispiel bei Gymnastikgruppen der Fall, die viele Übungen auf dem Boden machen. Sie legten eine Zwangspause ein.