24.11.16 - 18:39

Grundschullehrer aus dem Kreis Coesfeld ziehen zufriedenstellende Demo-Bilanz

Tüchtig durchgefroren aber durchweg zufrieden sind Grundschullehrer aus dem Kreis Coesfeld zurück nach Hause in den Kreis Coesfeld gefahren. Sie haben sich heute Nachmittag mit Kollegen auf der Domplatte in Münster – gegenüber der Bezirksregierung getroffen um für ein faireres Gehalt zu demonstrieren. Simone Flissikowski von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft für den Kreis hofft, dass das Zeichen angekommen ist. Sie haben dem Regierungspräsidenten eine Resolution überreicht. Grundschullehrer verdienen oft schlechter als zum Beispiel ihre Kollegen an Gymnasien. Es soll weitere Aktionen geben – wir bleiben natürlich dran.