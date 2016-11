24.11.16 - 06:47

"Handwerk steht im Kreis Coesfeld auf stabilen Füßen"

Der Kreis Coesfeld verjüngt sich durch viele neue Familien, die sich in Städten und Gemeinden niederlassen. Viele neue Baugebiete entstehen. Der Bauboom verschafft Handwerksbetrieben volle Auftragsbücher. Ulrich Müller von der Kreishandwerkerschaft zieht heute Bilanz. Viele neue Handwerksbetriebe sind entstanden und mit ihnen neue Jobs. Deshalb sei es wichtiger den je, Nachwuchs zu gewinnen, also junge Menschen zu motivieren, eine Ausbildung zu machen. Außerdem suchen Betriebe nach bereits vorhandenen Kräften auf dem Arbeitsmarkt. Die Handwerksbetriebe im Kreis Coesfeld blicken zufrieden in die Zukunft. Dank der guten Branchenmischung und der kleinen und mittleren Betriebe, stehe das Handwerk bei uns auf stabilen Füßen.