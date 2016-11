24.11.16 - 18:44

Jugendliche zündeln in Billerbeck mit Feuerwerksraketen

Das beschäftigt Sie heute Nachmittag in Billerbeck: Eine Gruppe Jugendlicher soll an der Zweifach Turnhalle an der Grundschule mit Feuerwerksraketen gezündelt, zwei Mädchen bedroht und Raketen nach ihnen geworfen haben. Das war am Mittwoch Abend. Im sozialen Netzwerk Facebook diskutieren viele Menschen heute über den Fall. Die Tochter von Radio Kiepenkerl-Hörerin Gina Timmerman ist knapp von einer Rakete getroffen worden. Ihre Tochter war mit ihrer Freundin an der Turnhalle unterwegs. Glücklicherweise kamen andere Mütter den beiden zur Hilfe. Die Jugendlichen flüchteten. Die Polizei beschäftigt sich jetzt mit der Sache.