24.11.16 - 13:09

Kein Zaun für Hermann-Leeser-Schulhof in Dülmen

Es soll keinen Zaun um den Schulhof der Hermann Leeser Schule in Dülmen geben. Das haben die Politiker im Schulausschuss aktuell abgelehnt. Nachbarn ärgern sich über feiernde Jugendliche. Das Problem soll die Stadt anders angehen. Es soll mehr Kontrollen geben. In welcher Form bespricht die Stadt noch. Außerdem sollen die Hausmeister der Schulen festhalten, wie oft es Probleme auf Schulhöfen gibt und was genau passiert. Auf dieser Grundlage wollen die Politiker besprechen, ob weitere Maßnahmen nötig sind. Mit Schildern hatte die Stadt schon die Nutzungszeiten für den Hermann-Leeser-Schulhof eingeschränkt. Poller sollen außerdem verhindern, dass Jugendliche mit Autos auf den Schulhof fahren. Nachbarn fühlen sich aber nach wie vor gestört. Sie ärgern sich vor allem in der warmen Jahreszeit über Trinkgelage, Müll und Lärm.