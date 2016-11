24.11.16 - 06:59

Lehrer demonstrieren in Münster für mehr Geld

Heute Morgen packen Grundschullehrer im Kreis Coesfeld ihre Taschen für einen sehr langen Tag. Direkt nach dem Unterricht machen sich viele auf den Weg zu einer Demo in Münster. Die Grundschullehrer fordern genauso gut bezahlt zu werden, wie die Lehrer anderer Schulformen. Simone Flissikowski von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft findet es ungerecht, dass zum Beispiel Gymnasial-Lehrer besser verdienen. Ihrer Meinung nach läuft es so "kleine Kinder, kleines Geld - große Kinder, großes Geld". Dabei sei die Arbeit in Kitas oder Grundschulen nicht weniger Wert als die Arbeit in weiterführenden Schulen. In keiner anderen Schulform würden Kinder so individuell gefördert, wie in der Grundschule, sagt Simone Flissikowski. Der Lohn-Unterschied betrage in vielen Fällen bis zu 600 Euro im Monat. Die Demo startet heute um 14 Uhr auf dem Domplatz in Münster.